Arda Turan, Galatasaray'a dönmekte kararlı

Gelmesi halinde Türkiye’de yılın transferi olması beklenen Arda Turan konusunda Galatasaray, tüm imkanlarını zorluyor. Başkan Dursun Özbek’in en büyük hayallerinden biri, Arda’nın tekrar Sarı-Kırmızılı formayı giymesi. Bu konuda Sportif Direktör Cenk Ergün, yakın ilişkileri olduğu Arda’yı ikna etmiş durumda. Ancak burada sıkıntıyı çıkaran ise Barcelona. Aslan, 30 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için kulübüne 3 milyon Euro, Arda’ya da 4 milyon Euro önerdi.

Barça’da 7 milyon Euro civarında para kazanan ve yuvasına dönmek adına büyük bir fedakarlık yapan milli futbolcu için Cim Bom, İspanyol devinin kapısını bir kez daha çaldı ve yapılan teklife bir an önce cevap verilmesini istedi.

Arsenal ve İnter pusuda

Katalan temsilcisinin teknik direktörü Ernesto Valverde’nin kadroda düşünmediği oyuncunun geleceğiyle ilgili bu kadar ağır hareket etmesinin nedenini ise onu hala bonservisiyle satmak istemesi olduğu ortaya çıktı. Barcelona yönetiminin, Çin’e gitmek istemeyen oyuncuyu Avrupa’nın diğer kulüplerine önerdiği bildirildi. Atletico Madrid’in istemediği Arda için İngiltere’den Arsenal ve İtalya’dan İnter’in ilgisini bulunuyor. Ancak iki kulüp de, tecrübeli oyuncu için istenen 30 milyon Euro bonservis bedelini çok buluyor.



Metin Karabaş - Fanatik gazetesi