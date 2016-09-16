Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Arda Turan: 'Hababam yoklamasından bir kişi daha eksildi'

Arda Turan: 'Hababam yoklamasından bir kişi daha eksildi'

Barcelonalı yıldız oyuncu Arda Turan, Türk sinemasının efsane aktörlerinden Tarık Akan’ın ölümü üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Arda Turan: Hababam yoklamasından bir kişi daha eksildi

16 Eylül 2016 10:47

Milli Takım ve Barcelona’nın önemli isimlerinden Arda Turan, Tarık Akan’ın vefatı dolayısıyla twitter hesabından, "Hababam yoklamasından bir kişi daha eksildi. Nice çocukluk anımızın kahramanı Tarık Akan mekanın cennet olsun" paylaşımında bulundu.

Etiketler: Arda Turan, Tarık Akan


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!