Milli Takım ve Barcelona’nın önemli isimlerinden Arda Turan, Tarık Akan’ın vefatı dolayısıyla twitter hesabından, "Hababam yoklamasından bir kişi daha eksildi. Nice çocukluk anımızın kahramanı Tarık Akan mekanın cennet olsun" paylaşımında bulundu.