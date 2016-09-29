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Arda Turan, halinden memnun

Barcelona’nın yıldız futbolcusu Arda Turan, dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Mönchengladbach karşılaşmasında 1 gol attı ve sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

Arda Turan, halinden memnun

29 Eylül 2016 10:35

Barcelona’nın Türk yıldızı Arda Turan, dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Mönchengladbach ile oynanan karşılaşmanın 65. dakikasında beraberliği getiren golü attı. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, gol sevincini sosyal medya hesabından paylaşarak, “Elhamdülillah” yazdı. 

2-1 Barcelona’nın üstünlüğü ile biten maçtan sonra Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunan Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique ise, “Geçen sezondan bu yana Arda ile çok mutluyum. Geldiği durumda adapte olmak kolay değildi. Her zamana üst düzeyde. Burada önemli oyuncularımız var. Beraberliği de hep birlikte yakaladık. Rafinha ve Arda tüm oyuncularımıza ihtiyacımız olduğunun açık bir örneğidir” dedi. 

Etiketler: Arda Turan, barcelona, Mönchengladbach, UEFA Şampiyonlar Ligi


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