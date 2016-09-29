Barcelona’nın Türk yıldızı Arda Turan, dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Mönchengladbach ile oynanan karşılaşmanın 65. dakikasında beraberliği getiren golü attı. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, gol sevincini sosyal medya hesabından paylaşarak, “Elhamdülillah” yazdı.

2-1 Barcelona’nın üstünlüğü ile biten maçtan sonra Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunan Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique ise, “Geçen sezondan bu yana Arda ile çok mutluyum. Geldiği durumda adapte olmak kolay değildi. Her zamana üst düzeyde. Burada önemli oyuncularımız var. Beraberliği de hep birlikte yakaladık. Rafinha ve Arda tüm oyuncularımıza ihtiyacımız olduğunun açık bir örneğidir” dedi.