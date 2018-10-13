Arda Turan ile Berkay arasındaki kavga kamerada! (Arda Berkay kavga görüntüleri)

Ünlü futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in Emirgan'da bir gece kulübünde yaşadıkları kavgaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Berkay, yaşanan kavganın hemen ardından sinirli bir şekilde eğlence mekanından önüne çıkıyor. Kavgada burnu kırılan Berkay, elindeki şişeyi hızlıca yere atıyor. Berkay'ı barın dışındakiler sakinleştirmeye çalışıyor ama Berkay Şahin el işaretiyle uzak durmasını istiyor. Hemen ardından mekanın işletmecisi Umut Evirgen de şarkıcının yanına geliyor.

Saatler 06.22'yi gösterdiğinde ise bu kez görüntüye Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz giriyor. Yılmaz da mekandan uzaklaştırılan Berkay'ın yanına doğru ilerliyor. Saatler 06.23'ü gösterdiğinde görüntüye Arda Turan giriyor. Sinirli görünen Arda Turan'ı çevresindekiler yatıştırmaya çalışıyor. Otobüs durağında bekleyen Berkay'ın yanına gitmeye çalışan Arda'yı arkadaşları güçlükle tutuyor. Bu sırada oyuncu Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın da Arda'yı yatıştırmaya çalışanlar arasında olduğu görülüyor.

Şarkıcı Berkay, 06.25'te taksiye binerek hastaneye gidiyor. Bir süre sonra ise bu kez Arda, yanındakilerle birlikte Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye gidiyor. Berkay ve Arda, hastanenin check-up servisinde kadraja giriyor. Sakince sohbet etmeye başlayan ikili, saatler 06.44'ü gösterdiğinde yine hararetli şekilde tartışmaya başlıyor. Arda, yanında getirdiği silahını sehpanın üzerine atıyor ve emniyetteki ifadesine göre, "Bana inanmıyorsan bu silahla istediğini yapabilirsin" sözlerini sarf ediyor. Şarkıcı Berkay ise silahı sehpadan alarak koltuğun üzerine atıyor. Tartışma devam ederken silahı bir kez daha eline alan Arda, kamera açısının dışında yere tek el ateş ediyor.

Yaklaşık 5 dakika boyunca tartışan ikili, yine geldikleri yoldan birlikte yürüyerek hastanenin check-up servisinden çıkıyor. Saatler 07.07'yi gösterirken Arda kalabalık bir grupla birlikte hastanenin acil servis kapısında görülüyor. Arda Turan, yanında şarkıcı Murat Dalkılıç ile birlikte hastaneden çıkıyor. Berkay ise yanında koruması görevliler ile birlikte check-up servisine dönüyor ve Arda'nın ateş ettiği yerde mermi kovanı arıyor.

Ufuk Kıvık

