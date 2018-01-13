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Arda Turan İstanbul'a geldi!

Medipol Başakşehir'in anlaşmaya vardığı Arda Turan İstanbul'a geldi.

Arda Turan İstanbula geldi!

13 Ocak 2018 18:29

Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda kısa bir açıklama yapan Turan, "Bu fırsatı verdikleri için Başakşehir'e teşekkür ederim. Uzun vadede başarıları olmak için geldim. Umarım güzel başarılara, şampiyonluğa beraber ulaşırız" dedi.
Konuşmasının ardından Turan, kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.

Polis ile taraftar arasında arbede

Arda Turan'ı Atatürk Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Havaalanı dışında polis ile taraftar arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede sonrası polis taraftarı sakinleştirerek, olayların büyümesi önledi. Çıkan olaylarda bir taraftar baygınlık geçirdi. 

Bora Akyol - Uygar Aydın - Ferhat Yasak - Oğuzhan Ort
 

 

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