Diğer
Kategoriler

Arda Turan, son dakikalarda oyundan atıldı

Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcusu Arda Turan, maçın 90+4. dakikada yardımcı hakem Erdinç Sezertam ile yaşadığı olay sonunda direkt kırmızı kart gördü. Mossoro ve Arda’nın kırmızı kart görmesiyle Başakşehir maçı 9 kişi tamamladı.

Arda Turan, son dakikalarda oyundan atıldı

04 Mayıs 2018 22:25

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Medipol Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda mücadele ettiği Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir, bu müsabakada bıraktığı 2 puanın yanında 2 futbolcusunu da kırmızı karttan kaybetti. Turuncu-lacivertlilerde ilk olarak Mossoro, 38. dakikada kırmızı kartla oyun ihraç edildi. İkinci kırmızı kartı ise Arda Turan gördü. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında yardımcı hakem Erdinç Sezertam’ı itmesi sonucunda maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Arda’yı direkt kırmızı kart ile cezalandırdı.

Başakşehir, böylece şampiyonluk yolunda gelecek hafta iki futbolcusundan yoksun sahaya çıkacak.  

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç