Arda Turan, son dakikalarda oyundan atıldı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Medipol Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda mücadele ettiği Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir, bu müsabakada bıraktığı 2 puanın yanında 2 futbolcusunu da kırmızı karttan kaybetti. Turuncu-lacivertlilerde ilk olarak Mossoro, 38. dakikada kırmızı kartla oyun ihraç edildi. İkinci kırmızı kartı ise Arda Turan gördü. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında yardımcı hakem Erdinç Sezertam’ı itmesi sonucunda maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Arda’yı direkt kırmızı kart ile cezalandırdı.

Başakşehir, böylece şampiyonluk yolunda gelecek hafta iki futbolcusundan yoksun sahaya çıkacak.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

