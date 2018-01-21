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Arda Turan Süper Lig’e golle döndü

Medipol Başakşehir’in Barcelona’dan transfer ettiği milli oyuncu Arda Turan, turuncu-lacivertli forma ile ilk maçına çıkarak 1 de gol attı.

Arda Turan Süper Lige golle döndü

21 Ocak 2018 18:10

Süper Lig’in 18. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor’u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada Medipol Başakşehir’in yeni transferi Arda Turan, turuncu-lacivertli formayı ilk kez terletti. Bursaspor mücadelesinin 65. dakikasında Mossoro’nun yerine oyuna dahil olan başarılı futbolcu, Süper Lig’de 6 yıl 8 ay sonra sahaya inmiş oldu. 2438 gün sonra Türkiye liginde ilk kez topla buluşan milli futbolcu, karşılaşmanın 86. dakikasında takımının 3. kendisinin ise 1. golüne imza attı.

30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de en son 18 Nisan 2011'de Galatasaray formasıyla Manisaspor’a karşı 2 gol kaydetmişti.

Bora Akyol
 

 

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