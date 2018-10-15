Arda Turan ve Berkay hakkında iddianame hazır! İşte istenen cezalar

İddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Arda Turan hakkında ''cinsel taciz'', ''kasten yaralama'', ''Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme'', ''ruhsatsız silah bulundurma'' suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da ''hakaret'' suçundan 2 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosunca, Emirgan'daki bir eğlence mekanında Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Şahin müşteki, futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin ise "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

“Güzel kadınsın, evli olmasaydın seni kaçırmazdım”

İddianamede, müşteki şüpheli Berkay'ın eşi, olan müşteki Özelim ile 10 Ekim 2018 günü, gece saat 02.30 sıralarında Sarıyer Emirgan'da bulunan “Gizli Kalsın” isimli eğlence mekanına gittiği, burada bulundukları sırada Berkay'ın bir ara yemek yemek için işletmenin giriş kısmında bulunan masaya erkek arkadaşlarıyla geçerek oturduğu, müşteki Özlem'in ise mekanın içerisinde kendi arkadaşlarıyla eğlendiği sırada, yine mekan içerisinde bulunan müşteki şüpheli Arda'nın, Özlem'in yanına giderek omzundan dürttüğü, müştekinin Arda'ya dönerek selamlaştığı, bu sırada Arda'nın müştekiye “Güzel kadınsın, evli olmasaydın seni kaçırmazdım” diyerek cinsel tacizde bulunduğu belirtildi.

“Eşimi bırakıp yarım saate geliyorum”

Yaşanan olay üzerine Özlem Şahin'in mekanın dışında yemek yiyen eşi Berkay'ın yanına giderek olayı anlattığı aktarılan iddianamede, Berkay'ın bunun üzerine Arda Turan'ın yanına giderek, Arda'ya “Eşimi bırakıp yarım saate geliyorum, seninle konuşacağız” dediği, bu sırada Arda'nın yanında bulunan tanık futbolcu Burak Yılmaz'ın n “Ne oluyor, bir sorun mu var?” dediği, Berkay'ın Burak'a “Yok ağabey bir şey, yarım saat sonra geldiğimde konuşuruz” dediği sırada, Arda'nın Berkay'ın burnuna kafa attığı belirtildi.

Turan'ın kafa atmasının ardından arbede yaşandığı anlatılan iddianamede, olay mahallinde bulunan kişilerce Berkay'ın Arda'nın yanından uzaklaştırıldığı, Berkay'ın mekanın dışına çıktıktan sonra yardımcısı ve olay yerinde bulunan tanıklar tarafından uzaklaştırılarak tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

Olayın ardından, Arda Turan'ın tanık Burak Yılmaz tarafından evine götürüldüğü, saat 06.20 sıralarında Arda'nın Berkay'ın tedavi gördüğü Ulus'taki hastaneye yanında 6-7 kişiyle birlikte geldiği anlatılarak, Arda Turan hastaneye girdikten sonra Berkay ile görüşerek hastanenin içinde bulunan bir odaya geçtikleri anlatıldı.

“İndir o silahı, sen Arda Turan'sın, ben Berkay Şahin'im”

Arda'nın yanında getirdiği ruhsatsız ''Glock'' marka tabancayı çıkararak mermiyi ağzına verdiği ve silahı Berkay'a uzattığı anlatılan iddianamede yaşanan olaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Arda'nın Berkay'a ‘Senin eşin olduğunu bilmiyordum, yengeyi tanımıyordum, bilsem böyle bir şey yapar mıyım? istersen vurabilirsin" dediği, Berkay'ın da Arda'nın elinden tabancayı alarak oturdukları yerdeki yan koltuğa bıraktığı ve “İndir o silahı, sen Arda Turan'sın, ben Berkay Şahin'im. Daha fazla rezilliğe gerek yok, zaten yaptığın yavşaklık, hatanı kabul edeceksin” dediği, bunun üzerine Arda'nın koltuk üzerinde bulunan silahı alarak “Bizde yavşaklık olmaz” diyerek yere doğru 1 el ateş ettiği, silah sesi üzerine Arda ve Berkay'ın bulunduğu odaya olay yerinde bulunanların geldiği, Berkay'ın gelen bu kişileri odadan gönderdiği, daha sonra Arda'nın hastaneden ayrılarak evine gittiği anlaşılmıştır."

İddianamede, müşteki şüpheli Berkay'ın yaralanması ile ilgili olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 12 Ekim 2018 tarihli doktor raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücudunda kemik kırığı oluşacak şekilde, kırığın hayat fonksiyonlarına orta derecede etkili olacak şekilde yaralandığı kaydedildi.

İddianamede, Arda Turan hakkında ''Cinsel Taciz''( müşteki Özlem Şahin'e yönelik), ''Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama'', ''Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme'', ''ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma'' ( Berkay Şahin'e yönelik) suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, diğer müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında ise ''hakaret'' suçundan (Arda Turan'a yönelik) 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame Başsavcılıkça onaylanarak İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Berkay hakkında ‘tehdit' suçundan takipsizlik

Öte yandan iddianame ile birlikte savcılık, müşteki Arda Turan'a yönelik olarak şüpheliler Berkay Şahin, Onur Ürkmez ve Hüseyin Aydeniz hakkında ise ''silahla tehdit'' suçundan açılan soruşturmada ise takipsizlik kararı verdi.

Yusuf Melikoğlu

