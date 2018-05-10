Arda Turan'a 16 maç ceza verildi!

PFDK, bugün yaptığı toplantı sonrası Medipol Başakşehirli oyuncu Arda Turan'a tarihi bir ceza verirken, birçok kulübe ve oyuncuya da ceza yağdırdı. Kurulun aldığı kararlar şöyle:

"Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün, 05.05.2018 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Medipol Başakşehir sporcusu Jose Marcio da Costa'nın 04.05.2018 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 4 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

Aynı müsabakada Medipol Başakşehir sporcusu Arda Turan'ın müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 10 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para ceza ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 16 resmi müsabakadan men ve 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Demir Grup Sivasspor Kulübünün, 04.05.2018 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un, 05.05.2018 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Trabzonspor Kulübü sporcusu Tomas Hubocan'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Trabzonspor Kulübü sporcusu Okay Yokuşlu'nun müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Teleset Mobilya Akhisarspor Kulübü sporcusu Milan Lukac'ın 06.05.2018 tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 4 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın, 06.05.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş - KayserisporSpor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN 107,108,109, KUZEY ÜST 407,408,409, DOĞU ALT 115,116, DOĞU ÜST 415,416, GÜNEY ALT 119,121,122, GÜNEY ÜST 422,423,424, BATI ALT 125, BATI ÜST 402 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fenerbahçe'rir, 06.05.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Bursaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 75 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada Fenerbahçe görevlisi Fatih Yıldız'ın rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Bursaspor Kulübü'nün, 06.05.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Bursaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü idarecisi Ömer Hasan Parlakay'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü sporcusu Tarouco'nun rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü sporcusu Kubilay Kanatsızkuş'un müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 4 resmi müsabakadan men ve 17 bin 300 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü antrenörü Mustafa Er'in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü görevlisi Altuğ Günaydın'ın müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantepspor Kulübünün, 04.05.2018 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Akın Çorap Giresunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Gaziantepspor Kulübü'nün, kulüp temsilcisinin eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü Kulübünün, 07.05.2018 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Adana Demirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 18 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

