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Arda Turan'dan imalı mesaj

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı prim krizi sonrası A Milli Takım kadrosuna davet edilmeyen Barcelona'nın yıldızı Arda Turan önemli bir paylaşımda bulundu.

Arda Turandan imalı mesaj

19 Ekim 2016 19:38

Arda, 19 Ekim 2003'te hayata gözlerini yuman Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yıldönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, İzzetbegoviç'in "Biz kin gütmeyeceğiz ama asla yapılanları unutmayacağız. Ve her şey bittiğinde hatırlatacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Biz ölüyoruz ama onlar da kazanmıyorlar" mesajını paylaşması çeşitli yorumlara neden oldu.
Yıldız oyuncu daha sonra bu mesajın ardından, "Allah rahmet eylesin. Saygıyla..." notunu ekledi. 

Etiketler: Arda Turan


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