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Arda Turan’dan Milli Takım mesajı

A Milli Takım’ın bu akşam oynayacağı Kosova maçı öncesi Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlardan Milli Takım’a destek istedi.

Arda Turandan Milli Takım mesajı

12 Kasım 2016 12:03

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 4. maçında bu akşam Antalya’da Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım, mutlak 3 puan hedefiyle saha çıkacak. Bir süredir Fatih Terim tarafından Milli takım kadrosuna alınmadıktan sonra Kosova maçı kadrosuna dahil edilen Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu akşamki zorlu maç için taraftarlardan destek istedi. Arda Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rakip, mekan ve zaman önemli değildir. Hedefimiz her zaman iyi futbol ve 3 puan. Biz kenetlendik siz de dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: A Milli Takım, Arda Turan, Fatih Terim


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