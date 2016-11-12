2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 4. maçında bu akşam Antalya’da Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım, mutlak 3 puan hedefiyle saha çıkacak. Bir süredir Fatih Terim tarafından Milli takım kadrosuna alınmadıktan sonra Kosova maçı kadrosuna dahil edilen Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu akşamki zorlu maç için taraftarlardan destek istedi. Arda Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rakip, mekan ve zaman önemli değildir. Hedefimiz her zaman iyi futbol ve 3 puan. Biz kenetlendik siz de dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.