Diğer
Kategoriler

Arda Turan'ın 16 maçlık cezası 10 maça indirildi

Tahkim Kurulu, PFDK'nın Arda Turan'a verdiği 16 maçlık cezayı 10 maça düşürdü.

Arda Turanın 16 maçlık cezası 10 maça indirildi

24 Mayıs 2018 16:25

 Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan’a verilen 16 maçlık cezayı 10 maça indirdi.

Takhim Kurulu, Demir Grup Sivasspor ile oynanan Süper Lig maçında kırmızı kart gören ve müsabaka hakemlerine fiili müdahale ve hakarette bulunan Arda Turan’a verilen 16 maçlık cezada indirime gitti. Kurul, PFDK tarafından verilen 16 maçlık cezayı 10 maça indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden açıklanan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Arda Turan ile ilgili, PFDK'nın 10.05.2018 tarihli E.2017-2018/970 K.2017-2018/1154 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde: 

- Duruşma talebinin reddine,
- PFDK tarafından verilen 16 resmi müsabakadan men ve 39 bin TL para cezasının; 10 resmi müsabakadan men ve 39 bin TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç