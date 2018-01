Arda Turan'ın alacağı ücret açıklandı

Medipol Başakşehir’in Barcelona’dan 2.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan, bugün düzenlenen imza töreniyle kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Medipol Başakşehir’de beklenen imzalar atıldı. Turuncu-lacivertlilerin Barcelona’dan 2.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Arda Turan için bugün 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda imza töreni gerçekleşti. Törene Arda Turan’ın yanı sıra Başkan Göksel Gümüşdağ, Evershine Group Holding Kurucu Ortağı Ngai Hung Chiu, Makro Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan ve Medipol Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özer Koca katıldı.

"DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİNİ TRANSFER ETTİK"

"Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dünyanın en iyi oyuncularından birini transfer ediyoruz. Bu transferin gerçekleşmesinde bize yardımcı olan sponsorlarımıza da büyük teşekkür ediyorum çünkü onlar olmasaydı transferi yapamazdık. Geçen hafta bugün transfer komitemiz ile birlikte Barselona kentine gittik. Arda ile ben baş başa vakit geçirmek istedim. Onlar da Barcelona ile diğer görüşmelere devam ettiler. Özellikle Arda'nın Türkiye'ye geri dönme fikri ve bakış açısı bizim için her şeyden önemliydi. Onun bu duygularını duymak için onunla baş başa yemek yemek istedim. Biz sadece futbol kulübü değiliz. Başakşehir sadece futbol kulübü değil aynı zamanda bir şirket. Bu yıl bitmeden gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var. Bu zor transfer konusunda onun söyledikleri bizi motive etti. Atılacak bu imza tüm Başakşehir camiasını mutlu etti. 2.5 yıl bedelsiz kiralama maliyetiyle ilgili birçok spekülasyon yapılıyor. Bu basın toplantısında bazı detayları tüm şeffaflıkla paylaşmak istiyorum. Bunu özellikle vurgulayacağım çünkü biz bir şirket statüsü ile yönetiliyoruz ve biz bir şirketiz. Bunu yapmak zorunda değiliz ama şeffaflık adına yapacağım.

"ARDA YILLIK 4 MİLYON EURO ALACAK"

Yarım sezon 2 milyon Euro + Bonus, önümüzdeki sezon için de 4 milyon Euro + Bonus olarak sözleşmesini imzalamıştır. Oyuncuyu satın alma opsiyonu ilk bizde olacak. Arda Turan'ın bonservisine %25 oranında bir başka deyişle ortak olduk. Önümüzdeki sezon Arda Turan satılırsa %20, önümüzdeki sezon satılırsa %25'lik bir bedel ödeyecekler. Bu çok business bir iş oldu. Tabi her şeye rağmen biz burada Arda Turan ile uzun soluklu bir hikaye yazdık. Amacımız devamını da getirmek. Barcelona ile Başakşehir'in arasında özel bir anlaşma yapıldı. Şampiyon olursak, Barcelona'ya 300 bin Euro bedel ödeyeceğiz. Onun dışında da hiçbir bedel ödemeyeceğiz. Opsiyonumuzda anlaşma bittikten sonra 48 saat içinde geçerli olacak. En büyük hedefimiz; Şampiyonluk. Yaptığımız her şeyin temeli bu. Üzerimizde baskı oluşturmamalı. Biz Başakşehir gibi oynamaya devam edersek şampiyonluk bize gelecektir. Şampiyonluk bizim vizyonumuzun bir parçası.Şampiyon olunca her şey bitmeyecek. Aksine her şey yeniden başlayacak. Biz 4 sene önce kurulduk."

Turan: “Buraya çok isteyerek geldim”

Medipol Başakşehir’e imza attığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Arda Turan ise, “Başakşehir ailesine toplu bir teşekkür ediyorum. Hayalime, istediğim şampiyonluk arzusuna ışık tuttukları için teşekkür ederim. Benim için önemli bir imza. Atletico Madrid’e gittiğim günleri hatırlıyorum. İnşallah oradaki gibi kupalar kazanırız. Çok isteyerek geldim buraya. Umarım Avrupa ve ligde önemli başarılar elde ederiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından resmi imzalar atıldı ve Arda Turan ile Göksel Gümüşdağ, 14 numaralı forma ile objektiflere poz verdi.