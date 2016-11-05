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Arda ve Burak’ın ’milli’ sevinci

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in, Arda Turan ve Burak Yılmaz’ı kadroya yeniden almasının ardından iki yıldız oyuncu mutluluklarını sosyal medyadan duyurdu.

Arda ve Burakın milli sevinci

05 Kasım 2016 20:08

EURO 2016’da Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yaşadıkları krizin ardından uzun süredir milli davet almayan futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz’ın milli forma hasreti sona erdi. Türkiye’nin Kosova ile oynayacağı maç için kadroya davet edilen iki yıldız, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla mutluluklarını dile getirdiler. Arda Turan, ’Hocamızla konuştuk, ülkemiz için yeniden hep beraberiz inşallah...’ notuyla fotoğraf paylaşırken, Burak Yılmaz ise milli maç öncesi çekilmiş toplu fotoğrafı paylaşarak, ’Hep beraberiz’ notunu düştü.

Etiketler: Arda Turan, Burak Yılmaz


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