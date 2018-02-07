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Arda ve Emre’yle özel görüşme

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de bu hafta evinde oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. İdmanda Teknik Direktör Abdullah Avcı, Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile özel görüşme yaptı.

Arda ve Emreyle özel görüşme

07 Şubat 2018 13:03

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık gerçekleşti. Turuncu-lacivertliler antrenmana düz konuşu ile başladı. Top çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu. Antrenmanda Abdullah Avcı, Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile yakından ilgilendi. Avcı bu iki isimle özel bir görüşme de gerçekleştirdi.

Antrenmana geçtiğimiz hafta Atiker Konyaspor maçında sakatlanan Mossoro katılmadı. Uzun bir sakatlık dönemi geçiren Elia ise takımla ilk antrenmanına çıktı. Asbaşkan Mustafa Saral’ın da takip ettiği antrenmanı ayrıca Tekirdağ Başakşehir Koleji öğrencileri de izledi. Öğrenciler Abdullah Avcı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: abdullah avcı, Arda, Emre

 

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