Diğer
Kategoriler

Ardahan Belediye Meclisi, terörü kınadı

Ardahan Belediyesinin Aralık ayı Meclis Toplantısında İstanbul’daki terör saldırıları kınandı. Belediye Başkanı Faruk Köksoy, terörü lanetledi.

Ardahan Belediye Meclisi, terörü kınadı

14 Aralık 2016 07:47

Meclis üyeleri adına kınama metnini okuyan Başkanı Köksoy, “Terörün her türlüsünü, terörü ve terör örgütlerini destekleyen karanlık güç odaklarını lanetliyoruz. Emperyelist güçlerin terörü, terör örgütlerini alçakca maşa gibi kullanmasını kınıyoruz.

Devletin bekasına, vatanın bütünlüğüne, milletimizin kardeşliğine, çocuklarımızın geleceğine yönelik yapılan tüm bu hain saldırı ve planları ancak birlik, kardeşlik, hoşgörü ve dayanışmayla akamete uğratılacağını inanıyoruz.

Terörle mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizi her zaman destekliyoruz ve yanındayız. Gerçekleşen bu alçakca saldırıda şehit düşen polislerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allah’dan rahmet, yaralılarımıza acil şifa ve yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz.”


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç