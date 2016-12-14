Meclis üyeleri adına kınama metnini okuyan Başkanı Köksoy, “Terörün her türlüsünü, terörü ve terör örgütlerini destekleyen karanlık güç odaklarını lanetliyoruz. Emperyelist güçlerin terörü, terör örgütlerini alçakca maşa gibi kullanmasını kınıyoruz.

Devletin bekasına, vatanın bütünlüğüne, milletimizin kardeşliğine, çocuklarımızın geleceğine yönelik yapılan tüm bu hain saldırı ve planları ancak birlik, kardeşlik, hoşgörü ve dayanışmayla akamete uğratılacağını inanıyoruz.

Terörle mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizi her zaman destekliyoruz ve yanındayız. Gerçekleşen bu alçakca saldırıda şehit düşen polislerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allah’dan rahmet, yaralılarımıza acil şifa ve yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz.”