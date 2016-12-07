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Ardahan buz kesti

Ardahan'da etkili olan dondurucu hava hayatı olumsuz etkilerken, dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 32 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Ardahan buz kesti

07 Aralık 2016 10:28

Ardahan'da soğuk hava yeniden etkili olmaya başladı. Vatandaşlar eksi 32 dereceye kadar düşen soğuk hava karşısında zor anlar yaşıyor. Soğuk havada yürümekte güçlük çeken vatandaşlar, "Bu soğuk havaya ancak biz dayanırız. Saat 9 ve araçtaki derece eksi 25’i gösteriyor. Çok soğuk ve araçlar bile zor çalışıyor" dedi.

Kentte vatandaşların yüzü adeta buz tutarken, soğuk yüzünden donan araçlar güçlükle çalıştırılıyor. Okula giden öğrenciler ve işe giden vatandaşlar sabah erken saatlerde adeta soğukla mücadele etmek zorunda kalıyor. Meteoroloji yetkilileri soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olmasını beklediklerini bildirdi.  

Olgun Yıldız

Etiketler: ardahan, kış


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