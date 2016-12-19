Ardahan'da dondurucu soğuk etkili oluyor. Kentte gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 34 dereceye kadar düştü. Hayatın büyük oranda sekteye uğradığı şehirde çeşmeler ve aydınlatma direkleri buz tutarken, çatılarda 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Soğuklardan dolayı Allah bize yardım etsin diyen İsa Ballı Toprak, ’’Çok soğuk ve vallahi donuyoruz. Soğuktan elimiz ayağımız hep pişti, soğuktan yapacağımız hiçbir şeyimiz yok. Allah bize yardım etsin’’ dedi.

Göle Belediyesi'nden kar ve buz seferberliği

Göle Belediyesi, kent merkezinde son günlerde aralıksız devam eden kar yağışı ve etkili olan soğuklar nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken kar ve yaşanan buzlanma nedeniyle temizlik seferberliği başlattı. Göle Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu, ekiplerin ilçede herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptığını söyledi.

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