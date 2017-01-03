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Ardahan buz kesti

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan adeta buz tuttu. Ardahan’ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 34 dereceye kadar düştü.

Ardahan buz kesti

03 Ocak 2017 10:21
Ardahan buz kesti - Tıkla İzle

Ardahan’da kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Dondurucu hava hayatı olumsuz etkilerken bölgede birçok ev, araçların camları buz tuttu. Çatılarda oluşan buz sarkıtları da vatandaşlar için tehlike oluşturmaya devam ediyor. Yetkililer, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Soğuklar nedeniyle doğal bir afetle karşı karşıya olduklarını söyleyen Zafer Çiftçi, "Nefesimizden de belli olduğu gibi eksi 40’lara varan soğuklarla karşı karşıyayız. Ardahan zaten kırsal bir kesim ve köylünün, çiftçinin hali berbat. İnsanlar evlerinden dışarı çıkamaz oldular. Hareket halindeki araçlar donuyor. Soğuklarda ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bu da bir doğal afettir" şeklinde konuştu.

Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, gece en düşük hava sıcaklığı eksi 34 derece ile Göle ilçesinde ölçülürken, Ardahan’da eksi 27, Çıldır’da eksi 24, Damal’da eksi 19,6 ve Posof’ta eksi 15 derece olarak ölçüldü.

Olgun Yıldız

Etiketler: ardahan


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