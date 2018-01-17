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Ardahan buz tuttu

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan, buz tuttu.

Ardahan buz tuttu
Ardahan buz tuttu - Foto Galeri

17 Ocak 2018 10:06

Aşırı soğuk hava nedeniyle Ardahan ve özellikle Göle ilçesinde hayat durdu. Araçlarındaki depoda mazotu donan vatandaşlar çareyi mazot deposundan mazotu çekip ısıttıktan sonra tekrar depoya doldurarak araçlarını çalıştırıyorlar. Hava sıcaklığının gece eksi 18 derece ölçüldüğü ilçede soğuk havaya alışkın olduklarını söyleyen vatandaşlar, işlerini bitirdikten sonra dışarı çıkmamayı tercih ediyorlar.

Soğuk hava ve sis nedeniyle saçları ve kaşları donan üniversite öğrencisi Murat ince, canım sıkıldı ve hava almak için dışarı çıktım fakat soğuktan kendi sıkıntımı unuttum diyerek, "Hava şu an çok soğuk. Canım sıkıldı ve biraz hava almak için dışarı çıkmıştım. Fakat hava şartlarından dolayı kendi sıkıntımı unuttum ve soğuğun derdine düşmüş durumdayım. Bir an önce soğuktan korunmaya çalışıyorum." dedi.

Ali Yıldız isimli vatandaş, "Çok soğuk ve arabamızı bile süremiyoruz. Akşam saat 22. 00 olmasına rağmen Eksi 16 derece ve Sibirya soğuklarını yaşıyoruz Sibirya buradan iyidir. Batıda herkes keyif sürerken biz burada donuyoruz." şeklinde konuştu. 

Olgun Yıldız - Ufuk Işık
 

Etiketler: ardahan, buz

 

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