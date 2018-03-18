Diğer
Kategoriler

Ardahan CHP’de istifa depremi

CHP Ardahan İl Yönetim Kurulu üyesi Soner Aşık ve İl Disiplin Kurulu üyesi Engin Dursun partideki görevlerinden istifa etti. İstifa dilekçelerini hazırlayan Soner Aşık ve Engin Dursun, dilekçelerini partiye vereceklerini söyledi.

Ardahan CHPde istifa depremi

18 Mart 2018 18:34

İstifa gerekçesini açıklayan Aşık ve Dursun, önceki gün yapılan Ardahan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı seçimlerinde kendi partimizden bir adayın olmasına rağmen, başka partinin adaylarını desteklemelerinin kabul edilecek gibi olmadığını savunarak, partideki görevlerinden istifa etme kararı aldıklarını ifade ettiler. 

Artık Ardahan’da mevcut yönetimle hareket etmenin bir anlamı olmadığını dile getiren İl Yönetim Kurulu üyesi Soner Aşık ve İl Disiplin Kurulu üyesi Engin Dursun, “Her zaman Partimizin bir neferi olarak çalışmaya devam edeceğiz.“ açıklamasını yaptılar.  

Olgun Yıldız
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç