Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Soğuk hava, özellikle gece ve sabah erken saatlerde etkili olurken vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Soğuktan araçları çalışmayan vatandaşlar, çalışan diğer araçlardan takviye yaptı.

Yılda 5 ton kömür yaktıklarını söyleyen Ümit Sarıkaya, "Ardahan’da soğuktan donuyoruz. Devletin bize katkı parası vermesi lazım, ama vergimizi vermeye devam ediyoruz. Biz buraların bekçiliğini yapıyoruz. Yılda 5 ton kömür yakıyoruz. Dokuz ay kışın altında kalıp donuyoruz, halimize bakın" şeklinde konuştu.

Olgun Yıldız