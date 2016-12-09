Ardahan’da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle bazı ev ve iş yerleri ile araçların camları buz tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan-Posof ve Ardahan-Artvin Karayolu yeniden açıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının etkisini kaybetmesiyle kapalı yollarda karla mücadele çalışması yapıldığı ve ulaşımın normale döndüğü aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi, "Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Posof ve Ardahan-Artvin yolları yeniden açıldı. Şuan itibarıyla tüm yollarımız açık ancak özellikle yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı, esinti ve buzlanma mevcut. Bu nedenle sürücüler tedbirli olmalı."

Ekipler, zorunlu olunmadıkça yola çıkılmaması gerektiğini söyleyerek, yüksek kesimlerdeki yolları kullanacak sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları konusunda uyardı.