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Ardahan eksi 27’yi gördü

Ardahan’da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 27 olarak Göle ilçesinde ölçüldü. Ardahan-Posof ve Ardahan-Artvin Karayolu ise ulaşıma açıldı.

Ardahan eksi 27yi gördü

09 Aralık 2016 11:03

Ardahan’da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle bazı ev ve iş yerleri ile araçların camları buz tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan-Posof ve Ardahan-Artvin Karayolu yeniden açıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının etkisini kaybetmesiyle kapalı yollarda karla mücadele çalışması yapıldığı ve ulaşımın normale döndüğü aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi, "Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Posof ve Ardahan-Artvin yolları yeniden açıldı. Şuan itibarıyla tüm yollarımız açık ancak özellikle yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı, esinti ve buzlanma mevcut. Bu nedenle sürücüler tedbirli olmalı."

Ekipler, zorunlu olunmadıkça yola çıkılmaması gerektiğini söyleyerek, yüksek kesimlerdeki yolları kullanacak sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Etiketler: ardahan, soğuk


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