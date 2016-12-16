Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ardahan'da FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde 15 Aralık Perşembe günü örgüt içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik Ardahan merkezli 8 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon kapsamında 15 şahıs hakkında işlem başlatıldığı, haklarında arama ve gözaltına alma kararı bulunan 7 şahıstan 3'ünün gözaltına alındığı, ikametinde arama kararı bulunan 8 şahıstan 7’si hakkında işlem yapıldığı, 1 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı, 5 şahsın ise aranmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Ayrıca MLKP terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda ise 1 şahıs gözaltına alındı.

Olgun Yıldız