İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, iki gündür etkili olan kar yağışının ardından tipi birçok köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl genelinde 22 köyle de ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yol açma çalışmaları için bölgeye sevk edildi.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise tipi nedeniyle Ardahan-Posof karayolunun, Ilgar Dağı mevkisinin akşam saatlerinde ulaşıma kapandığı belirtildi.

Görüş mesafesi olmadığı için karla mücadele çalışmasının da yapılamadığı ifade edilen açıklamada, ''Ardahan-Posof karayolu bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. Tipinin dinmesiyle birlikte karla mücadeleye yeniden başlanacak" denildi.

Açıklamada, diğer yolları kullanacak olan sürücülerin de yoğun buzlanmadan dolayı zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları istendi.

Olgun Yıldız