Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Ardahan ve Kars’ta kaçakçılık operasyonu: 11 gözaltı

Ardahan ve Kars’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonu sonucunda 11 kişi gözaltına alındı.

Ardahan ve Karsta kaçakçılık operasyonu: 11 gözaltı

26 Haziran 2018 21:15

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Ardahan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ardahan merkez, Göle, Posof ilçeleri ile Kars’ta 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2’si gümrük muhafaza memuru, biri nüfus memuru olmak üzere toplam 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 

A.Ö., A.Y., A.A., B.K., E.A., M.O., Ö.B., Ö.Y., Ş.T., Ş.Ç. ile U.U. isimli şüpheliler, "Kaçakçılık kanuna muhalefet, rüşvet almak, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla gözaltına alındılar.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet kaçak yollarla yurda sokulmuş araç şanzımanı, 4 bin 894 paket gümrük kaçağı sigara, 38 şişe gümrük kaçağı viski, 48 litre gümrük kaçağı votka da ele geçirildiği öğrenildi. 

Olgun Yıldız

 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç