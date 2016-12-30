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Ardahan’da 353 kişiye FETÖ'den işlem yapıldı

Ardahan’da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 353 şüpheli hakkında işlem yapıldı.


30 Aralık 2016 11:36

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar 353 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. Açıklamada, adli işlem yapılan 353 kişiden 134’ünün tutuklandığı, 106 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiği belirtildi. 23 kişi hakkında halen yakalama kararı bulunurken, 88 kişinin emniyetteki sorgusunun ardından, 2 kişinin de Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişiminden bu güne kadar FETÖ Terör örgütü ile alakalı toplam 10 soruşturma dosyası bulunduğu ve bu soruşturmalarla alakalı Ardahan Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce toplam 24 operasyon düzenlendiği ifade edildi. 

Olgun Yıldız
ARDAHAN 


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