Ardahan'da araçların camları buz tuttu

Kombi ve sobaların yakılmaya başlandığı kentte soğuk hava nedeniyle ev ve arabaların camları buzla kaplandı. Kentte sabah erken saatlerde dışarı çıkanlar, hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle camları buz tutmuş araçlarıyla karşılaştı. Ardahanlılar işe gitmeden önce araçlarının camlarından buz temizledi.

Ardahan'a kışın yavaş yavaş geldiğini söyleyen Murat Morkoç, "Artık Ardahan'a kış geldi. Şu anda hava sıcaklığı sıfırın altında, araçlarımızın camları kırağı tutmaya başladı ve her gün sabah kalktığımızda bu şekilde camları temizliyoruz. Yakın zamanda 35-40 dereceyi gördüğü zaman da araçlarımızın üstünü battaniyelerle örterek koruyacağız veya garajlara çekeceğiz. Aracımızın donmaması için battaniye ve yorgana sararak bu yöntemi kullanacağız" şeklinde konuştu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayına karşı sürücüler ile çiftçilerin tedbirli olması istendi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölge genelinde, sabahın ilk saatleri ve akşam saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile yer yer sis görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Kars ve Ağrı'da 4, Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde gece beklenen sıcaklıkların minimum seviyeye düşmesi nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücülerin, zirai don olaylarına karşı da çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.