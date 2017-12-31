Diğer
Kategoriler

Ardahan'da Aralık ayında yağan yağmur şaşırttı

Türkiye’nin en soğuk illerinden olan Ardahan’da Aralık ayında yağan yağmur vatandaşı şaşırttı.

Ardahanda Aralık ayında yağan yağmur şaşırttı

31 Aralık 2017 00:26

Her yıl Aralık ayında Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar bu yıl yerini yağmura bıraktı. Tarihinde nadir bir an yaşayan Ardahanlılar, kış aylarının ortasına gelirken yağan yağmurdan dolayı şaşkın durumda olduklarını belirtiyor.

Yağmurun bu mevsimde yağmasının kendilerini şaşkına çevirdiğini ifade eden vatandaşlar, ''Geçen seneye oranla bu yıla bakıldığı zaman; geçen yıl Aralık ayında sıcaklık eksi 27'lerde seyrediyordu. Şimdi baktığınız zaman yağmur yağıyor, hava gayet sıcak ve güzel gidiyor. Ardahan'da beklenmedik bir şey'' ifadesini kullandı.
Çataldere köyü halkından olan Tayfur Kılıç, köyünde kış aylarında yağmur yağmasının inanılır gibi olmadığını belirterek ''Yağmur yağıyor, sabah muazzam bir güneş vardı. Ardahan tarihinde görülmemiş bir olay. Kış aylarında yağmur yağması inanılır gibi değil'' şeklinde konuştu.  

Olgun Yıldız
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç