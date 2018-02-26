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Ardahan'da güvercinlere esnaf sahip çıktı

Türkiye'nin en soğuk illerinden olan Ardahan'da, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinler için esnaf yem bıraktı.

Ardahanda güvercinlere esnaf sahip çıktı

26 Şubat 2018 09:16

Kış aylarında, Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Ardahan’da yaşamla mücadele zorlaştı. Kentte etkili olan olumsuz hava koşullarında aç kalan Güvercinlere duyarlı vatandaşlar sabah ve akşamları yem vererek herkese örnek oldu.

Kaptanpaşa Mahallesi Hal Caddesi'ndeki esnaf İsmail Çelik, Her gün kuşlara yem verdiklerini söyledi.

Güvercinlerin yiyecek bulması zor

Kış şartlarında hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını söyleyen esnaf Özgür Açıkyıldız da yıllardır güvercinleri beslediğini ifade ederek, "Biz Ardahanlı esnaflar olarak bu soğuk kış aylarında Güvercinlerin bakımlarını üstlendik. Doğanın tamamen beyaza büründüğü bu kentte kuşların yiyecek bulması çok zor. Biz burada 4-5 esnaf olarak belli miktarlarda günlük olarak güvercinlerin yiyecek ihtiyacını karşılıyoruz." şeklinde konuştu.
Yüzlerce güvercinin sabah saatlerinde kendilerine yem atan esnafı, binaların çatılarına konarak beklediği de gözleniyor. 

Olgun Yıldız - Ufuk Işık
 

Etiketler: ardahan, esnaf, güvercin

 

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