Ardahan'da etkili olan dondurucu hava hayatı olumsuz etkilerken, dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Soğuk hava nedeniyle dışarıda 5 dakika bile duramadıklarını belirten Caner Doğruyol, "Ardahan'da Sibirya soğukları başladı. Hayat durdu, şu anda sabah saatlerinde dereceler eksi 17’yi gösteriyor. Yani içeriden dışarı sadece yiyecek ihtiyaçlarımızı gidermek için çıkıyoruz. Esnaf ise sobasını yakmış ve sobanın başında bir müşteri gelecek mi diye bekliyor. Kura nehri donmuş ve her yer tamamen beyaz örtüyle kaplanmış durumda. " dedi.

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