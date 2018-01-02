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Ardahan'da kartpostallık kar görüntüleri

Ardahan'da dün itibariyle etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetre olduğu kent, beyaz gelinliğini giydi. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Ardahanda kartpostallık kar görüntüleri
Kartpostallık kar görüntüleri - Foto Galeri

02 Ocak 2018 08:51

Kentte dün gece saatlerinde şiddetlenen kar yağışı sonrasında kartpostallık kareler ortaya çıktı. Kar yağışının rahmet olduğunu söyleyen vatandaşlar ne kadar yağarsa o kadar bereketli olacağını söyleyerek, ''Uzun bir aradan sonra memleketimize kış yeniden geldi. Güzel bir kar manzarası ve her tarafa kar yağıyor. Yine beyaz gelinliğini giydi Ardahan. Mevsimi tadında yaşamak lazım ve Ardahan bir kış memleketi sonuçta.'' şeklinde konuştular.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı kent merkezinde çocuklar karın keyfini çıkarırken, sürücüler cadde ve sokaklarda araç kullanmakta zorlandı. Esnaf ise dükkanlarının önünde ve yol ortasında biriken karları temizledi. Kar yağışı ile birlikte karayolları ve belediye ekipleri, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

Olgun Yıldız - Ufuk Işık

Etiketler: ardahan, kar manzarası

 

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