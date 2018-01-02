Ardahan'da kartpostallık kar görüntüleri

Kentte dün gece saatlerinde şiddetlenen kar yağışı sonrasında kartpostallık kareler ortaya çıktı. Kar yağışının rahmet olduğunu söyleyen vatandaşlar ne kadar yağarsa o kadar bereketli olacağını söyleyerek, ''Uzun bir aradan sonra memleketimize kış yeniden geldi. Güzel bir kar manzarası ve her tarafa kar yağıyor. Yine beyaz gelinliğini giydi Ardahan. Mevsimi tadında yaşamak lazım ve Ardahan bir kış memleketi sonuçta.'' şeklinde konuştular.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı kent merkezinde çocuklar karın keyfini çıkarırken, sürücüler cadde ve sokaklarda araç kullanmakta zorlandı. Esnaf ise dükkanlarının önünde ve yol ortasında biriken karları temizledi. Kar yağışı ile birlikte karayolları ve belediye ekipleri, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Olgun Yıldız - Ufuk Işık