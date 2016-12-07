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Ardahan’da tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ardahan’da kar yağışı sonrası etkili olan tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ardahanda tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

07 Aralık 2016 08:50

Ardahan’da yüksek kesimlerde etkili olan tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında etkili olan kar yağışı ile şiddetli tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Karayolları 183. Şube Şefi Ümit Yıldırım yaptığı açıklamada, bölgede kar yağışı sonrası tipinin etkili olması nedeniyle bazı yollarda ulaşımda aksamaların meydana geldiğini söyledi. Aktaş Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR sürücüleri, tipi nedeniyle zor anlar yaşarken, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri mevcut yollarda, tuzlama ve karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
 

Etiketler: ardahan


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