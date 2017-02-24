Ardahan’da yüksek kesimlerde etkili olan tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof Karayolunda etkili olan kar yağışı ile şiddetli tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Karayolları 183'üncü Şube Şefi Ümit Yıldırım, bölgede kar yağışı sonrası tipinin etkili olması nedeniyle bazı yollarda ulaşımda aksamaların meydana geldiğini söyledi.

Aktaş Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan tır sürücüleri, tipi nedeniyle zor anlar yaşarken, ekipler mevcut yollarda tuzlama ve karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Olgun Yıldız

