İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ardahan'da ulaşıma tipi ve sis engeli

Ardahan'da ulaşıma tipi ve sis engeli
Ardahan'da ulaşıma tipi ve sis engeli

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan tipi ve sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara Geçidi'nde etkili olan tipi ve sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı. Yetkililer, bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren yer yer kısa süreli fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Tipi ve kar altında çalışmak zorunda kalan arıza ekipleri ise zor anlar yaşadı. Gelen her ihbarı anında değerlendiren ekipler, olumsuz hava şartlarına rağmen arızanın giderilmesi için uğraşıyor. 

Olgun Yıldız
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.