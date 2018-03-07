Ardahan'da yoğun sis

Sabah erken saatlerde başlayan yoğun sis, öğlen saatlerinde de kent merkezinde ve bağlı karayollarında etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin yer yer 15 metreye kadar düştüğü noktalarda sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ardahan-Göle ve Ardahan- Şavşat Karayollarında ise yoğun sis dolayısıyla ulaşım zorlaştı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ardahan'da öğleden sonra karla karışık yağmur beklenirken, sisin de akşam saatlerinde dağılacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde hava sıcaklığı 6 dereceyi gösterirken, Göle ilçesinde ise sıcaklık eksi 5 derece olarak belirlendi.

Olgun Yıldız

