Arda'nın numarası Coutinho'ya gitti

Liverpool'dan 160 milyon Euro gibi rekor bir ücretle Barcelona'ya transfer olan Philippe Coutinho'nun giyeceği forma numarası da belli oldu. İspanyol taraftarlar, Barcelona ürünlerinin satıldığı mağazalarda yeni transfer Coutinho'nun formasına büyük ilgi gösteriyor. Bugün sosyal medyada yayılan bir fotoğraf ise gündeme bomba gibi düştü. 25 yaşındaki yeni transferin formasını almak isteyen bir taraftar, bu anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Bu fotoğraftaki dikkat çeken en önemli ayrıntı ise formanın numarasıydı. Coutinho'nun ismi yazılı olan Barcelona formasının numarası 7 olarak belirlendi. Bilindiği üzere İspanyol devinde 7 numaralı formayı Arda Turan giyiyordu. Bu olayın ardından milli futbolcunun Katalan takımından ayrılacağının kesinleştiği de konuşulmaya başlandı.

Arda Turan'ın ismi son günlerde sıkça Medipol Başakşehir ile de anılıyordu.

Uygar Aydın