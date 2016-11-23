Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi, Çaykur fabrikası kavşağında, Ardeşen'den Pazar istikametine gitmekte olan 53 FJ 200 plakalı Bilal Çakır yönetimindeki otomobil, yola çıkmaya çalışan 53 ED 277 plakalı İsmail Başokur yönetimindeki otomobile çarptı. 53 FJ 200 otomobil çarpmanın etkisi ile takla atarken, 53 ED 277 otomobil de çarpmanın etkisi ile savrularak takla attı.

Kazada sürücüler ile Fatih Ermiş ile Erol Hatipoğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 122 ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati risklerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ömer Faruk Zenginal