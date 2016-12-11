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Arena, hep bir ağızdan teröre lanet etti

Ligin 14. haftasında evinde Gaziantepspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da, sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma öncesi dün gerçekleşen hain saldırıda şehit olanları unutmadı.

Arena, hep bir ağızdan teröre lanet etti
Arena, hep bir ağızdan teröre lanet etti - Foto Galeri

11 Aralık 2016 19:32

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantespor'u ağırlıyor. Dün Beşiktaş'ta Vodafone Arena yanında gerçekleşen hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımızı unutmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesi 'Vatan sana canım feda', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Polise uzanan eller kırılsın' tezahüratları yaptı. Galatasaraylı taraftarlar ayrıca, karşılaşmada görev yapan polis ekiplerini de tribünlere çağırdı. TT Arena'daki birlik mesajına Gaziantepspor taraftarları da katıldı.

'Terörü lanetliyoruz' pankartı ile
Galatasaray ve Gaziantepsporlu futbolcular ile maçın hakemleri, 'Terörü lanetliyoruz' pankartı ile sahaya birlikte çıkarken, tribünlerde de büyük Türk bayrakları açıldı. 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı'nın ardından maçın hakemleri, Galatasaraylı ve Gaziantesporlu futbolcular, ellerinde çiçekler ile maçta görev alan polislere tek tek başsağlığı diledi. Daha sonra futbolcular, taraftarların çağrısını karşılıksız bırakmayarak hep birlikte Galatasaray tribünlerine gitti.

Kaptan, polisi tribüne götürdü
Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, taraftarların 'Selçuk polisi buraya getir' tezahüratını da karşılıksız bırakmadı. Yıldız oyuncu, saha kenarında görev yapan bir polis memuruna sarılarak beraber Galatasaray tribünlerinin önüne getirdi. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun alkışının yanı sıra 'Şehirler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı. 

Kaan Ülker - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: galatasaray, gaziantepspor


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