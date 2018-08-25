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Arı kovanı yüklü kamyonet devrildi arılar etrafa saçıldı

Hatay’da arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu arılar etrafa saçıldı. Devrilen kamyonet içerisinde bulunan sürücü, arıların istilası nedeniyle uzun süre kurtarılamadı.

Arı kovanı yüklü kamyonet devrildi arılar etrafa saçıldı

25 Ağustos 2018 00:08

Kaza, Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da meydana geldi. Alınan bilgilere göre; çevre yolundan Yayladağı istikametine doğru seyir halindeki 31 K 5255 plakalı arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü Mehmet Bolat, hastane üst geçidini geçtiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazayı gören ve kamyonette bulunan yaralıyı çıkarmak isteyen vatandaşlar, yayılan arılar yüzünden araca yanaşamadı. Bölgeye 112 Acil Servis ekipleri yönlendirilirken, arıların dağılmasıyla Mehmet Bolat araç içinden çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Antakya Devlet Hastanesine sevk edilirken ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kazanın ardından alanda bulunan arı kovanlarını ve arıları 10’un üzerinde arıcı toplamaya çalıştı. Kovanların kaldırılmasının ardından devrilen kamyonet vatandaşlar tarafından düzeltildi. Kamyonetin çekici ile kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

Mehmet Bayrak
 

 

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