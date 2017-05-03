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Arı kovanından uyuşturucu çıktı

Polis ekipleri, İstanbul’dan yurt dışına kargo ile gönderilen arı kovanlarının arasına gizlenen paketler halinde 5 kilo 220 gram eroin ele geçirdi.

Arı kovanından uyuşturucu çıktı

03 Mayıs 2017 11:37

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Başakşehir’de bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını ihbar aldı. Ekipler, Kargo şirketinin yurt dışına gidecek kargo bölümünde uyuşturucu madde arama köpekleri ile yaptığı çalışmada arı kovanlarının içinde uyuşturucu madde buldu. Çalışmada, içinde 7 adet petek bal bulunan kovanın arasına gizlenen 17 paket halinde 5 kilo 220 gram eroin ele geçirildi. Söz konusu kargoyu getiren Y.A. (29) adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sadık Kahraman
 

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü


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