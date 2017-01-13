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Arı kovanlarını çalan hırsız Diyarbakır’da yakalandı

Malatya’da arı kovanı çalan hırsız arı kovanlarıyla beraber Diyarbakır’da yakalandı.

Arı kovanlarını çalan hırsız Diyarbakırda yakalandı

13 Ocak 2017 14:40

Şaşırtan hırsızlık olay Battalgazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, daha önce gözüne kestirdiği 2 adet arı kovanını çalarak kayıplara karıştı. Arı kovanının sahipleri tarafından hırsızlığın emniyete intikal etmesi neticesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma neticesinde hırsız, arı kovanlarıyla birlikte Diyarbakır’da yakalandı.

Hırsızlık olayı ile ilgili Malatya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “07.01.2017 günü İlimiz merkez Battalgazi ilçesinde iki müştekiye ait arı kovanlarının çalınması neticesi meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak, yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda arı kovanlarının çalınarak Diyarbakır İline götürüldüğü tespit edilmiştir. Yapılan çalışmaların devamında olayın şüphelisi bir kişi Diyarbakır ilinde çalınan arı kovanlarıyla beraber Diyarbakır ilindeki görevlilerimizce yakalanmıştır. Çalınan 90.000 (Doksan bin) TL değerindeki arı kovanları müştekilerine teslim edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma Malatya C.Başsavcılığınca devam etmektedir” denildi. 

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) -


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