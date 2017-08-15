Arıdan korkan sürücü kaza yaptı

Kaza, İlçeye 20 kilometre mesafedeki Turunç Mahallesi'nde meydana geldi. Zafer Yeşil idaresindeki 34 FU 4146 plakalı otomobil, Turunç-Marmaris istikametinde virajı dönerken aracın içine arı girdi. Paniğe kapılan sürücü otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarptı.

Kazada sürücü Yeşil ve yanındaki 13 yaşındaki kızı Ece kazada yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Vural Efecik

