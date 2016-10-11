Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında, terör örgütüyle bağlantısı olduğu tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkartılan eski Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz'ün, Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu belirledi.

Mersin polisinin, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile irtibata geçerek bilgi vermesi üzerine Adana polisi eve baskın düzenleyerek Arif Öksüz'ü gözaltına aldı. Evde yapılan aramanın ardından Öksüz, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi.

Arif Öksüz basın mensuplarının "Adil Öksüz'ün neyi oluyorsunuz?" sorusuna "Benim hiçbir şeyim olmaz akrabam değil. Aynı köylü bile değiliz" yanıtını verdi.

Daha sonra açıklama yapacağını söyleyen Arif Öksüz sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Mersin'e götürüldü.

Arif Öksüz, Mersin Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, 17/25 Aralık operasyonları sonrasında FETÖ bağlantılı olduğu ileri sürülerek görevden alınarak emekliliğe sevk edilmişti.

Fatih Keçe