Arif Özen, Dünya şampiyonu oldu

Slovakya'nın Trnava kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda Arif Özen, Rus rakibi Alik Shebzukhov'u çekişmeli geçen maçta (6-5) yendi ve 2. tura yükseldi. Bu turda ABD'li Leo John Dephez'i (6-1), çeyrek finalde de Gürcü Demur Megenieshvili'yi (11-0) sayı tuşuyla mağlup eden Özen, adını yarı finale yazdırdı. Güçlü rakibi İranlı Sayedfazıl Hashemijoubari'yi zorlu bir mücadele sonunda (4-3) yenerek finale yükselen mili sporcu, Hintli Dupiak Punia ile altın madalya için güreşti. Dünya Yıldızlar Şampiyonu rakibini (2-1) yenen Arif Özen altın madalya kazandı.

Serbest stil 92 kiloda Erhan Yaylacı ise, Rus Khok Khuhov'u 7-3 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.