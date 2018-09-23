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Arif Özen, Dünya şampiyonu oldu

Arif Özen, Dünya şampiyonu oldu
Arif Özen, Dünya şampiyonu oldu

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda Arif Özen, altın madalya kazandı.

Slovakya'nın Trnava kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda Arif Özen, Rus rakibi Alik Shebzukhov'u çekişmeli geçen maçta (6-5) yendi ve 2. tura yükseldi. Bu turda ABD'li Leo John Dephez'i (6-1), çeyrek finalde de Gürcü Demur Megenieshvili'yi (11-0) sayı tuşuyla mağlup eden Özen, adını yarı finale yazdırdı. Güçlü rakibi İranlı Sayedfazıl Hashemijoubari'yi zorlu bir mücadele sonunda (4-3) yenerek finale yükselen mili sporcu, Hintli Dupiak Punia ile altın madalya için güreşti. Dünya Yıldızlar Şampiyonu rakibini (2-1) yenen Arif Özen altın madalya kazandı. 

Serbest stil 92 kiloda Erhan Yaylacı ise, Rus Khok Khuhov'u 7-3 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.  

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