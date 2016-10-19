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Arif Sağ’ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı Arif Sağ’ın eşi Yıldız Sağ, Karacaahmet Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda siyasetçi ve sanatçı katıldı.

Arif Sağın eşi son yolculuğuna uğurlandı

19 Ekim 2016 15:15

Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ’ın eşi Yıldız Sağ, önceki gün sabah saatlerinde vefat etmişti. Kanser tedavisi gören Yıldız Sağ’ın cenazesi için bugün öğlen saatlerinde Karacaahmet Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Arif Sağ’ın kızı Aslı Sağ, oğlu Tolga Sağ, CHP’li milletvekilleri Gürsel Tekin, Kadir Gökmen Öğüt, HDP’li Sırrı Süreyya Önder, sanat dünyasından Orhan Gencebay, Belkıs Akkale, Selami Şahin gibi çok sayıda sanatçı katıldı.

Ünlü sanatçı Arif Sağ, cenaze sırasında ayakta durmakta güçlük çekti. Sağ, taziyeleri oturarak kabul ederken, cenazenin başında bekleyen kızı Aslı Sağ ise gözyaşlarını tutamadı. Cenazede helallik alınmasının ardından bağlama eşliğinde deyişler seslendirildi. Yıldız Sağ’ın cenazesi daha sonra omuzlarda taşınarak, cenaze aracı ile Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

Etiketler: arif sağ


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