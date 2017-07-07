Diğer
Kategoriler

Arıkovanı’nda fonlanan yerli kodlama kiti hedefine ulaştı

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda desteğe açılan Bulut Board, 31 bin 155 TL toplayarak hedefini tamamladı.

Arıkovanında fonlanan yerli kodlama kiti hedefine ulaştı

07 Temmuz 2017 13:27

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda yeni ve farklı projeler destek bulmaya devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre; toplanan desteklerle kreatif projelerin ürüne dönüştüğü platformun desteğe açılan son üyesi Bulut Board oldu. Çocuklar için kodlama kiti olarak geliştirilen eğitim kiti, kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda 30 bin TL olarak belirlenen hedefini 31 bin 155 TL olarak tamamladı. Ekip hedefine erişmesinin ardından kodlama kitinin geniş kitlelere ulaşabilmesi amacıyla üretim çalışmalarına başladı.

Çocukların teknolojiyle küçük yaşlarda tanışmaya başlamasından yola çıkarak hazırlanan Bulut Board kodlama ve elektronik eğitim kiti üzerinde çocukların tüm duyularını etkileyen ışık, sıcaklık, mikrofon, mesafe, grafik ekran, bluetooth gibi birçok uygulama modülünü dahili olarak bulunduruyor. Böylece çocuklar modülleri kendi arasında etkileştirerek, birbirinden eğlenceli uygulamalar oluşturabiliyor.

6'ncı sınıftan üniversiteye dileyen herkes kullanabiliyor

15,5cm x 11,5cm ölçülerinde olması dolayısıyla eğitim kiti çocukların dilediği yere kolayca taşıyabileceği bir ürün oluğu belirtilirken, kodlama eğitimine 6'ncı sınıftan itibaren başlanıyor ve bu çerçevede tasarlanan kit bu yaş gruplarından itibaren kullanılabiliyor. Çocuklar bir eğitmen eşliğinde veya evinde bilgisayarıyla kolaylıkla kodlama dünyasına giriş yapabiliyor. 

Etiketler: arıkovanı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!