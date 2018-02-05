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Arıkovanı’ndan girişimcilere mentorluk desteği

Arıkovanı, üretim aşamasına geçmeye hazırlanan girişimciler ile 30 iletişim uzmanını bir araya getirdi. Turkcell’in kitlesel fonlama platformu, girişimcilerin pazara çıktıklarında başarı şanslarını artıracak ve rekabet gücünü yükseltecek iletişim stratejilerini belirlemelerinde destek olmak amacıyla Creathon-Creative Storytelling Hackathon etkinliğini düzenledi.

Arıkovanından girişimcilere mentorluk desteği

05 Şubat 2018 12:19

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, fonlamaya hazırlanan girişimciler için yeni bir etkinliğe imza attı. Impact Hub İstanbul’da gerçekleşen Creathon etkinliği kapsamında mühendislik altyapısı olan 16 girişimci; projeleri için pazarlama fikirlerini oluşturmak amacıyla sosyal medya, metin yazarlığı, editörlük, marka iletişimi, web tasarımı gibi alanlarda tecrübeli 30 iletişim uzmanıyla bir araya gelerek 2,5 gün boyunca temel iletişim stratejilerini geliştirdi. Etkinlikte girişimcilerin, etkin iletişim yönlerini hikaye anlatımıyla güçlendirmeleri, ürünlerini daha iyi anlatmaları ve daha etkin kitlesel fonlama kampanyaları hayata geçirebilmeleri için çalışmalar yapıldı.

Organizasyona katılan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz etkinlikle ilgili; "Bu zamana kadar Türkiye'de girişimci ekosistemine destek olmak için Arıkovanı çatısı altında, kitlesel fonlama desteği sağladık. Şimdi ise bu yöndeki çalışmalarımızı bir adım öteye taşıyarak girişimlerin başarı şansını yükseltecek yeni bir adım atıyoruz. Creathon ile girişimcilerin pazarlama planlamalarına da değer katmak amacıyla onları konusunun uzmanı iletişimcilerle bir araya getirdik. İletişim uzmanlarından hikaye konusunda mentorluk desteği alan girişimciler, Arıkovanı sayesinde tüketicilerle buluşmaya hazır olan ürünlerini çok daha iyi tanıtabilecek" dedi.

Etkinlikte ayrıca sektörlerinin önde gelen sekiz önemli ismi Arıkovanı girişimcilerine mentorluk desteği verdi. 'Etki Alanınızı Genişletmek İçin Hikaye Anlatıcılığı' temalı kapanış panelinin ardından etkinlik, girişimcilerin yaptığı sunumlarla sona erdi.
 

 

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