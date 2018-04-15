Arılar caddeyi istila etti

Manavgat’ın Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesini kullanan vatandaşlar arıların bulunduğu turunç ağacının yakınından geçmeye korkarken, turunç ağacının yakınında bulunan Manav ve Kuaföre de arı korkusundan kimse girip alışveriş yapamadı. Arıcılıkla ilgilenen bir vatandaşın, arıları turunç ağacından indirerek ağacın altına koyduğu bir karton kolide toplamaya başlamasıyla birlikte bölgedeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Arıların yoldan gelip geçenleri rahatsız edip korkuttuğunu söyleyen esnaf, haber verilmesine rağmen yetkililerin gelmediğini iddia ederken, yine arılara müdahale arıcılık yaptığını söyleyen bir vatandaştan geldi. Olayı duyup aracıyla olay yerine gelen vatandaş, içinde arıların bulunduğu karton kutunun kapağını kapatıp eline aldığı bir poşete koyarken, vatandaşa küçük yaştaki çocuğu da yardımcı oldu. Hem vatandaşın hem de çocuğun özel giysi olmadan arılara tehlikeli müdahalesi, şans eseri kazasız olarak gerçekleşti. Arıları poşete koyup giden vatandaş ile çevredeki vatandaşlar arasında da kısa süreli tartışma yaşandı. Geriye kalan arıların nasıl toplanacağını soran vatandaşa, 'onlar dağılır gider merak etmeyin ' diyen vatandaş kimsenin arıların kalan bölümünü toplayamayacağını söyledi. Vatandaşların uyarısını dikkate almayan vatandaş, arıları alıp bölgeden uzaklaştı.

Arif Kaplan

