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Arılarıyla bin 500 kilometre yol yaptılar

Kars'ta arıcılık yapan Koçali Yağıntekin ve Selim Bahtiyaroğlu, arılarını Kars'tan Silivri'ye getirerek burada bulunan Kanola çiçeğinin özleriyle besliyor. İki arıcı ardından hasat için bin 500 kilometre katederek Kars'a geri gidecek.

Arılarıyla bin 500 kilometre yol yaptılar

26 Nisan 2017 10:43

Silivri’nin Çeltik Mahallesi'nde bulunan merada arıcılık yapan Koçali Yağıntekin ve Selim Bahtiyaroğlu, Kanola çiçeğinin özleriyle besledikleri arıların üreteceği balın hasadı için gün sayıyor. Kars, Çerkezköy, Silivri ve Şile arasında arıcılık yapan iki arkadaş, Silivri’nin Çeltik Mahallesi'nde bulunan merada arılarını kışlatmak için getirdiklerini belirterek, “Arıcılık bir hastalıktır. Bulaşan bu işi bırakamaz" dedi.

2013 yılına kadar şoför olarak çalıştığı, ayağının kesilmesinin ardından devletten aldığı destekle arıcılık sektörüne giriş yaptığını belirten Koçali Yağıntekin, “Çerkezköy’de yaşıyorum. Esasen Kars’lıyım. Burada Kanola olduğu için arkadaşım Selim Beyle arılarımızı kışlatmak için buraya getirdik. Bir süre daha burada kalacağız” diye konuştu.

"Temmuz ayı başına kadar burada kalacağız" diyen Selim Bahtiyaroğlu da, “Arılarımızın güçlenmesi için ve Kanola çiçeğinin özlerini almaları için kovanlarımızı buraya getirdik. Buradan Şile’ye oradan da Kars’a gideceğiz. Esas bal hasadımızı orada yapacağız. Eylül ayına kadar orada kalıp tekrar buraya dönüş yapacağız. Burada çadırımızı kurup gece gündüz burada kalıyoruz. Evimiz burası oluyor, geceleri ve sabah saatlerinde soğuk oluyor ama idare etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
 

Yusuf Eker
 

Etiketler: kars, koçali yağıntekin


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